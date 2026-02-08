LIVE Italia-Cechia curling misto Olimpiadi in DIRETTA | serve una vittoria per continuare la corsa verso le semifinali

Questa sera si gioca l’ultima partita di curling misto alle Olimpiadi. L’Italia deve vincere contro la Repubblica Ceca per sperare di passare alle semifinali. La partita è in diretta e tutti gli occhi sono puntati sulla squadra azzurra, che cerca di conquistare un risultato importante. Dopo le sfide delle scorse giornate, la squadra italiana sa che questa è l’ultima chance per continuare il percorso olimpico. La tensione è alta e i giocatori sono pronti a dare il massimo.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 14.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Cechia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il match. settimo incontro di questa prima fase del torneo, partirà alle 14.35, fra 20 minuti! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Cechia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

