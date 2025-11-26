LIVE Italia-Danimarca Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | vincere per continuare a sperare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca, ottavo e penultimo impegno del faticoso round robin degli Europei di curling femminile 2025. Le azzurre hanno bisogno di una vittoria per tenere aperto il discorso qualificazione alle semifinali. Danesi che invece con una vittoria staccherebbero il pass per la fase ad eliminazione diretta, già raggiunta dalla Svezia. Appuntamento alle ore 13.00 sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Tre vittorie e quattro sconfitte per il team guidato da Stefania Constantini. Rendimento altalenante per le italiane, che ieri sera hanno sconfitto la Germania restando attaccate ad una flebile speranza. 🔗 Leggi su Oasport.it
