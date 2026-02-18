LIVE Italia-Canada Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano nulla nel primo end

Durante la partita tra Italia e Canada nel curling maschile alle Olimpiadi, il primo end si è concluso senza punti. Il canadese Hebert ha posizionato una pietra nella casa e una guardia alta, dimostrando precisione. I giocatori italiani hanno risposto con attenzione, ma ancora non hanno segnato. La sfida procede con intensità, mentre gli atleti si preparano a giocare il prossimo end. La partita continua in equilibrio, con entrambe le squadre pronte a cercare un vantaggio. Segui gli aggiornamenti per scoprire quale team prenderà il comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Canada che con Hebert piazza una stone nella casa ed una guardia alta. Vediamo la risposta degli italiani. 14:19 Inizia il secondo end. Azzurri che avranno nuovamente a disposizione l'ultimo sasso. SECONDO END 14:12 Ed è come prevedibile mano nulla. Il punteggio non si sblocca e l'Italia conserva il martello. 14:10 Solo una stone italiana in casa e nessuna guardia. L'impressione è che ci avviciniamo alla prima mano nulla dell'incontro. 14:08 Subito un'ottima doppia bocciata di Sebastiano Arman che spazza via le due guardie canadesi. 14:06 Iniziato l'incontro.