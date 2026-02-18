LIVE Italia-Canada Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano nulla nel primo end

Da oasport.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Italia e Canada nel curling maschile alle Olimpiadi, il primo end si è concluso senza punti. Il canadese Hebert ha posizionato una pietra nella casa e una guardia alta, dimostrando precisione. I giocatori italiani hanno risposto con attenzione, ma ancora non hanno segnato. La sfida procede con intensità, mentre gli atleti si preparano a giocare il prossimo end. La partita continua in equilibrio, con entrambe le squadre pronte a cercare un vantaggio. Segui gli aggiornamenti per scoprire quale team prenderà il comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Canada che con Hebert piazza una stone nella casa ed una guardia alta. Vediamo la risposta degli italiani. 14:19 Inizia il secondo end. Azzurri che avranno nuovamente a disposizione l’ultimo sasso. SECONDO END  14:12 Ed è come prevedibile mano nulla. Il punteggio non si sblocca e l’Italia conserva il martello. 14:10 Solo una stone italiana in casa e nessuna guardia. L’impressione è che ci avviciniamo alla prima mano nulla dell’incontro. 14:08 Subito un’ottima doppia bocciata di Sebastiano Arman che spazza via le due guardie canadesi. 14:06 Iniziato l’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia canada curling maschile olimpiadi in diretta mano nulla nel primo end
© Oasport.it - LIVE Italia-Canada, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano nulla nel primo end

LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano nulla nel sesto endL’Italia supera la Gran Bretagna 5-4 nel curling maschile alle Olimpiadi, con un finale al cardiopalma e un errore britannico nel sesto end che ha deciso il risultato.

LIVE Italia-Canada 1-5, Olimpiadi curling in DIRETTA: primo punto azzurro nel secondo endQuesta mattina si è giocata la partita di curling tra Italia e Canada alle Olimpiadi.

Uomo Pulisce Pista di Curling - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Curling #olimpiadi #curling

Video Uomo Pulisce Pista di Curling - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Curling #olimpiadi #curling
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE Italia-Canada, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per una vittoria di prestigio; RECAP! Italia di bronzo, rivivi il 5-3 contro la Gran Bretagna; LIVE Italia-Canada, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: serve un’impresa per continuare a sperare; RECAP! L'Italia è viva, grande vittoria 8-5 contro gli Stati Uniti.

live italia canada curlingOlimpiadi in diretta LIVE, Italia bronzo nella Team sprint uomini: oggi Italia-Canada di curling, Vittozzi e Wiever per l’oro nel biathlonGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

live italia canada curlingQuando gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: orari mercoledì 18 febbraio, avversarie, tv, streamingOggi mercoledì 18 febbraio l'Italia affronterà il Canada in una fondamentale partita del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it