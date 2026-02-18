LIVE Italia-Canada 7-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano da tre punti per le azzurre si va all’extra-end!

L’Italia e il Canada si sono sfidate in una partita di curling che si è conclusa 7-7, con un pareggio arrivato all’extra-end. La causa di questo risultato è stata la grande determinazione delle azzurre, che hanno realizzato una mano da tre punti nel finale, sorprendendo gli avversari. La partita si è svolta sotto gli occhi di molti spettatori, che hanno seguito con emozione ogni pietra lanciata sul ghiaccio. La sfida tra le due nazionali continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.10 Nonostante la sconfitta l'Italia ha giocato un grandissimo curling, forse il migliore fin qui in questi Giochi Olimpici. Il quartetto della skip Constantini è sceso sul ghiaccio più leggero delle proprie avversarie che, specialmente ad inizio match, hanno sbagliato colpi non da loro a causa della tensione. Per le canadesi perdero oggi avrebbe significato l'addio alla possibilità di giocarsi le medaglie. 22.07 Draw preciso di Homan! Per un pelo la stone del Canada è più vicina al centro di quella azzurra. Le nordamericane vincono 7-8 e continuano a sperare nella semifinale.