LIVE Italia-Canada 3-7 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata da 4 punti dei canadesi nel sesto end

L’Italia ha subito una pesante sconfitta contro il Canada nel match di curling ai Giochi Olimpici, con il punteggio di 3-7. Un momento decisivo è stato il sesto end, quando i canadesi hanno rubato quattro punti con un tiro preciso e rapido. La squadra italiana ha faticato a recuperare lo svantaggio e negli ultimi end ha mostrato difficoltà a controllare le mosse avversarie. Il pubblico segue con attenzione gli ultimi sviluppi, mentre i giocatori tentano di reagire. La partita entra nella fase finale con un risultato ormai definito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SETTIMO END 15:42 Disastro.Il tiro di Retornaz non supera la guardia. Mano rubata da 4 punti letale dei canadesi. 15:41 Ben 4 pietre canadesi a punto quando resta soltanto l'ultimo tiro italiano. 15:40 Intanto arriva la nettissima vittoria della Gran Bretagna sugli USA. Con una vittoria saremmo in semifinale..Alè azzurri! 15:39 Non va il primo tentativo di bocciata plurima di Joel. La situazione resta invariata ad un tiro dal termine della mano. 15:36 Jacobs chiude ulteriormente la porta. Tre punti canadesi ed altrettante guardie. Serviranno due tiri stellari di Retornaz per evitare guai pesantissimi.