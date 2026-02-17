LIVE Italia-Giappone 4-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano da tre punti delle azzurre!

L’Italia ha battuto il Giappone 4-1 durante la partita di curling femminile alle Olimpiadi, grazie a una mano decisiva delle azzurre che ha portato a tre punti. Le giocatrici italiane hanno sfruttato al meglio le occasioni sul ghiaccio, portando a casa un risultato importante. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con le azzurre che hanno mantenuto alta la concentrazione fino alla fine. Puoi seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. Domani alle 19, il curling maschile Italia-USA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MASCHILE DALLE 19.05 15.11 Tenta la doppia bocciata Kobayashi che però elimina solo un sasso italiano a punto. 15.11 Hit-roll di Lo Deserto che elimina l'unico sasso azzurro in casa e ruota verso il centro dopo il colpo. 15.10 Ancora un'imprecisione del Giappone. Il tentativo di freeze di Kobayashi colpisce la guardia azzurra e non arriva in casa. 15.09 Guardia centrale ben posizionata da Lo Deserto. 15.08 Draw giapponese sul lato dietro la propria stone di guardia. Il colpo è un po' corto e entra in casa per questioni di millimetri.