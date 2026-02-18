LIVE Italia-Canada 3-0 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata da due punti per gli azzurri

Durante la partita di curling tra Italia e Canada, l’Italia ha segnato due punti grazie a una mano rubata, creando un vantaggio nel punteggio. La mossa ha permesso agli azzurri di mantenere il controllo del gioco, mentre il Canada ha dovuto attendere il prossimo tiro per recuperare. Gli azzurri sfruttano al meglio le opportunità per consolidare il punteggio. La partita prosegue con ritmo intenso, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il miglior risultato possibile. La tensione si mantiene alta fino all’ultimo end.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:53 In virtù della mano rubata l'ultimo tiro resterà a disposizione del Canada anche nel quarto end. QUARTO END 14:50 MANO RUBATA DA DUE PUNTI!!! Non riesce la tripla bocciata allo skip canadese! Italia 3 Canada 0 dopo tre end. 14:48 Scegliamo di chiudere ulteriormente la visuale ai canadesi. Tocca a Jacobs, che difficilmente potrà siglare il punto. Obiettivo dei canadesi limitare i danni. 14:46 Erroraccio di Jacobs! Il canadese colpisce la propria guardia bruciando praticamente il tiro. Ultimo sasso ora per Retornaz. 14:44 Va bene Joel! Bocciata non semplice messa a segno da Retornaz.