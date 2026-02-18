LIVE Italia-Canada 3-3 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata dei canadesi nel quinto end

Durante la partita tra Italia e Canada nel curling maschile alle Olimpiadi, un episodio chiave ha deciso il punteggio: i canadesi hanno rubato un end grazie a una mossa azzardata di Retornaz, che ha perso il controllo della pietra. La scena si è svolta nel quinto end, quando il canadese ha conquistato il punto grazie a un errore di precisione degli italiani. La partita si è infiammata, con il pubblico che segue ogni singolo lancio con grande tensione, mentre i giocatori cercano di recuperare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SESTO END 15:15 LISCIO INCREDIBILE! Errore clamoroso di Retornaz.Teniamo l'hammer, ma regaliamo la mano rubata ed il punto del pareggio. 3-3 a metà gara. 15:14 Doppia bocciata micidiale di Arman. Condizioni create per giungere alla mano nulla. 15:13 Con Arman decidiamo di spaccare le guardie avversarie. Italia che vuole arrivare ad una mano nulla per poter avere il martello nelle mani pari. 15:12 Ben tre guardie piazzate dai canadesi in questo avvio di quinto end. 15:11 Con Giovanella andiamo ad occupare la casa con le prime due stone. 15:08 Siamo nel corso dell'end che porterà alla pausa di metà gara.