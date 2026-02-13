LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata dai britannici nel quinto end

Da oasport.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di curling alle Olimpiadi, i britannici hanno rubato una mano decisiva nel quinto end, portando il punteggio a 5-4 per l’Italia e complicando il cammino degli azzurri verso la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 10.24: Bravo Mouat a mettere a segno un punto difficilmente attaccabile. L’Italia decide di lasciare il punto agli scozzesi che proseguono la rimonta. 5-4 10.20: Stone azzurra a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end 10.17: Non riesce la tripla bocciata a Mosaner. Restano due stone a punto per la Gran Bretagna 10.14: Non perfetto Arman nelle due bocciate., ci sono due stone britanniche a punto a metà dell’end 10.10: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del quinto end 10.07: Questione di millimetri per iul secondo punto britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia gran bretagna 5 4 curling maschile olimpiadi in diretta mano rubata dai britannici nel quinto end

© Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dai britannici nel quinto end

Approfondimenti su italia gran

LIVE Italia-Gran Bretagna 4-0, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: incredibile mano rubata da 4 degli azzurri in avvio

L’Italia ha dominato contro la Gran Bretagna nella partita di curling alle Olimpiadi, con un risultato di 4-0, dopo che quattro degli azzurri hanno commesso un’ingenuità in avvio che ha dato il via a una serie di errori.

LIVE Italia-Svizzera 10-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quinto end

Gli azzurri di curling hanno concluso la partita contro la Svizzera con un punteggio di 10-4.

Ultime notizie su italia gran

Argomenti discussi: RECAP! Italia ko con la Gran Bretagna, ma comunque in semifinale; LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sconfitti, ma matematicamente qualificati; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante.

LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dai britannici nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 9.44: Una stone scozzese a punto quando mancano 4 tiri ... oasport.it

Diretta Milano Cortina Olimpiadi live 13 febbraio, LIVE snowboard Moioli e curling Gran Bretagna-ItaliaNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 13 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it