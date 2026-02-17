LIVE Italia-USA 2-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano da due punti per gli azzurri

L’Italia ha segnato due punti contro gli Stati Uniti nel match di curling alle Olimpiadi, causando una svolta nel punteggio. Durante il turno, gli azzurri hanno eseguito una strategia efficace, portando a casa i punti necessari. A circa metà partita, la tensione cresce mentre i giocatori cercano di mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 Stessa giocata anche di Casper, si va verso la mano nulla in questo end. 19.41 Anche Retornaz gioca un perfetto hit-stay. Se ne va il sasso avversario e quello azzurro rimane l’unico in casa. 19.40 Bocciato il sasso azzurro in casa. La battente si ferma a punto per gli USA. 19.40 Grande Amos! Dopo un po’ di errori gioca alla perfezione una giocata difficilissima l’azzurro! Doppia bocciata e Mosaner che rimane in casa. 19.39 Hit-roll di Violette che rimuove il sasso di Mosaner e gira verso il centro. Rimane spazio per una doppia bocciata azzurra, ma è davvero difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Cechia 9-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra mano da due punti per gli azzurri!L’Italia ha segnato un punto fondamentale contro la Repubblica Ceca durante la partita di curling alle Olimpiadi, grazie a una mossa strategica dei nostri atleti.

LIVE Italia-Svezia 4-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti degli azzurri!Gli azzurri del curling hanno conquistato una vittoria importante contro la Svezia, con il punteggio finale di 4-1.

