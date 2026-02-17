LIVE Italia-USA 2-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano da due punti per gli azzurri
L’Italia ha segnato due punti contro gli Stati Uniti nel match di curling alle Olimpiadi, causando una svolta nel punteggio. Durante il turno, gli azzurri hanno eseguito una strategia efficace, portando a casa i punti necessari. A circa metà partita, la tensione cresce mentre i giocatori cercano di mantenere il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 Stessa giocata anche di Casper, si va verso la mano nulla in questo end. 19.41 Anche Retornaz gioca un perfetto hit-stay. Se ne va il sasso avversario e quello azzurro rimane l’unico in casa. 19.40 Bocciato il sasso azzurro in casa. La battente si ferma a punto per gli USA. 19.40 Grande Amos! Dopo un po’ di errori gioca alla perfezione una giocata difficilissima l’azzurro! Doppia bocciata e Mosaner che rimane in casa. 19.39 Hit-roll di Violette che rimuove il sasso di Mosaner e gira verso il centro. Rimane spazio per una doppia bocciata azzurra, ma è davvero difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Cechia 9-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra mano da due punti per gli azzurri!L’Italia ha segnato un punto fondamentale contro la Repubblica Ceca durante la partita di curling alle Olimpiadi, grazie a una mossa strategica dei nostri atleti.
LIVE Italia-Svezia 4-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti degli azzurri!Gli azzurri del curling hanno conquistato una vittoria importante contro la Svezia, con il punteggio finale di 4-1.
Uomo Pulisce Pista di Curling - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Curling #olimpiadi #curling
Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta. Curling, Italia battuta 9-8 dagli Usa. Combinata a squadre, delusione Vinatzer; LIVE Italia-USA 8-9, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in finale per il bronzo; RECAP! Italia ko contro gli USA, gli Azzurri si giocheranno il bronzo; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata.
LIVE Italia-USA 7-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente! Le azzurre giocano un gran curling e si prendono la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale di Italia-USA termina qui! Le azzurre hanno ... oasport.it
DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 8-9): azzurri sconfitti! Video streaming Rai 2 (Olimpiadi 2026)Diretta Italia Usa semifinale curling doppio misto oggi lunedì 9 febbraio streaming video Rai 2 Olimpiadi 2026: ecco Constantini-Mosaner. ilsussidiario.net
GIAPPONE vs ITALIA Curling Femminile Strategia, precisione e nervi saldi sul ghiaccio! Le Azzurre affrontano il Giappone in una sfida intensa, dove ogni stone può decidere la partita Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu facebook
Partita da dimenticare per l’Italia del curling maschile. Diventa molto difficile qualificarsi per le semifinali e a questo punto non dipenderà più dalle sole prestazioni sportive del team Retornaz. #OlimpiadiMilanoCortina x.com