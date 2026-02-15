LIVE Italia-Cechia 9-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | altra mano da due punti per gli azzurri!

L’Italia ha segnato un punto fondamentale contro la Repubblica Ceca durante la partita di curling alle Olimpiadi, grazie a una mossa strategica dei nostri atleti. La squadra azzurra ha guadagnato vantaggio con una mano da due punti, consolidando il risultato. Intanto, Klima ha tentato di colpire due sassi con una doppia bocciata, ma ha colpito solo uno di quelli italiani. La partita prosegue con tensione e azioni intense sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28 Klima cerca la doppia bocciata, ma trova solo un sasso italiano. Rolla completamente dalla parte sbagliata la stone ceca che esce anche dalla casa. 21.27 Tenta la doppia bocciata Retornaz, ma se ne va solo uno dei due sassi mirati. Sono comunque due i punti italiani al momento. 21.26 Stavolta l’hit-roll è di Cernovsky. Il suo tiro leva una delle tre stone italiane in casa ma non si nasconde dopo la bocciata. 21.25 Hit-roll di Mosaner che si appoggia sulla stone gialla e gira verso il centro. 21.24 Cambia strategia la Cechia che prova con un freese su un sasso azzurro in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 9-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra mano da due punti per gli azzurri! LIVE Italia-Cechia 6-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri! L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca 6-2 nel curling maschile alle Olimpiadi, dopo aver conquistato un prezioso punto con una mossa strategica. LIVE Italia-Svezia 4-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti degli azzurri! Gli azzurri del curling hanno conquistato una vittoria importante contro la Svezia, con il punteggio finale di 4-1. LIVE: Italy vs Czechia - Curling - Winter Olympic Games 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sconfitti, ma matematicamente qualificati; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in semifinale: Italia - USA nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; RECAP! Grande Italia, Cechia travolta 8-2 e Playoff a un passo; Giorno 3 | Curling: Italia - Cechia in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Cechia 9-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra mano da due punti per gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.09 Bocciata singola di Mosaner sulla guardia al centro ceca. 21.08 Altra bocciata di Arman sulla guardia ... oasport.it LIVE Italia-Cechia 8-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri non sbagliano un tiro! Cechia travolta con facilitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14.37 CURLING MISTO DALLE 19.05 15.58 Per il momento è tutto amici di ... oasport.it LIVE Italia-Cechia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: non si può più sbagliare - x.com Partita dalle mille emozioni a Milano: la Svizzera batte la Cechia all'overtime e chiude al secondo posto il proprio girone. Nel playoff affronterà una tra Danimarca, Francia e Italia facebook