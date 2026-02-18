LIVE Italia-Canada 2-5 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata delle canadesi!

Durante la partita tra Italia e Canada nel curling femminile alle Olimpiadi, le canadesi hanno conquistato un risultato netto di 5-2. La causa del risultato si deve alle strategie aggressive delle giocatrici canadesi, che hanno rubato punti chiave in momenti decisivi. Le italiane hanno tentato di reagire, ma hanno commesso errori e perso terreno nel punteggio. La tensione si è fatta sentire nel finale, con le canadesi che hanno mantenuto il controllo della partita. La sfida si è conclusa con un risultato che sorride alle favorite del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Bocciata di Zardini Lacedelli che elimina un solo sasso avversario in casa. Anche il battente esce dal gioco. 20.52 Ancora un sasso in casa posizionato dal Canada. Il tiro di Miskew non è però precisissimo e termina un po’ troppo largo. 20.52 Doppia guardia laterale posizionata da Mariani. 20.51 Freeze sul proprio sasso al centro della casa di Wilkes. 20.50 Draw sul bottone di Wilkes. Mariani risponde con una guardia laterale molto alta. SETTIMO END 20.47 Punto guardia al lato della casa di Homan. Constantini Prova poi il draw per prendersi il punto singolo, ma il suo colpo prende una guardia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 2-5, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata delle canadesi! LIVE Italia-Canada 3-3, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dei canadesi nel quinto endDurante la partita tra Italia e Canada nel curling maschile alle Olimpiadi, un episodio chiave ha deciso il punteggio: i canadesi hanno rubato un end grazie a una mossa azzardata di Retornaz, che ha perso il controllo della pietra. LIVE Italia-Canada 3-7, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da 4 punti dei canadesi nel sesto endL’Italia ha subito una pesante sconfitta contro il Canada nel match di curling ai Giochi Olimpici, con il punteggio di 3-7. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Italia di bronzo, rivivi il 5-3 contro la Gran Bretagna; Dove vedere in tv Italia-Canada, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Giorno 10, Sessione 2 | Hockey: Canada - Francia (ES2) Milano Cortina 2026; RECAP! Italia ko contro gli USA, gli Azzurri si giocheranno il bronzo. LIVE Italia-Canada, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sfida alle fortissime nordamericaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Per l'Italia ci sarà un cambia di formazione! Marta Lo Deserto, che stava giocando il torneo con più ... oasport.it LIVE Italia-Canada, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri si giocano le semifinali, serve un’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, penultimo impegno degli azzurri nel round ... oasport.it BOOPGATE / Round robin verso la conclusione nei tornei a squadre del curling. L'Italia maschile nel pomeriggio si complica la vita perdendo con il Canada, squadra che ha fatto scoppiare negli scorsi giorni il "boopgate". Il fair-play nel curling esiste ancora facebook SCONFITTA PER L’ITALIA Vittoria netta del Canada che sfrutta i troppi errori degli azzurri: decisiva la partita con la Svizzera per passare il turno #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Curling x.com