LIVE Italia-Canada 1-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | avvio senza sbavature delle azzurre

L’Italia ha segnato il primo punto contro il Canada nel curling femminile alle Olimpiadi, grazie a una buona mossa delle azzurre. La causa di questo vantaggio nasce da una strategia precisa e dalla capacità delle italiane di posizionare correttamente le pietre. Le canadesi hanno tentato di bloccare l’avversaria senza successo, lasciando spazio alle italiane di conquistare il punto. Le padrone di casa sono riuscite a mantenere il controllo durante la prima fase della partita, che si sta svolgendo senza intoppi. La gara resta molto serrata e il pubblico segue con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 Bocciata singola delle canadesi che si prendono il punto rimuovendo la stone italiana sul bottone. 19.30 Hit-r0ll anche di Mathis che elimina il sasso appena lanciato dal Canada. Il battente rolla troppo rimanendo scoperto. 19.30 Hit-roll di Fleury che rimuove il "secondo" sasso azzurro. Il battente però non gira abbastanza e rimane scoperto. 19.29 Ancora una guardia centrale ben messa dalle italiane, a posizionarla è Mathis. 19.28 Riposiziona la guardia azzurra Zardini Lacedelli. Miskew lo la rimuove subito con una bocciata. 19.27 Tenta la doppia bocciata Miskew.