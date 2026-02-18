LIVE Italia-Canada Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre per una vittoria di prestigio

L'Italia ha deciso di sfidare il Canada nel curling femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di puntare tutto sulla partita di oggi. La squadra azzurra cerca di ottenere una vittoria importante per migliorare la propria classifica e dimostrare il proprio valore in una gara che promette grande intensità. Gli appassionati sono in attesa di seguire ogni mossa delle atlete italiane, che scendono in pista con la determinazione di conquistare un risultato di rilievo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Canada, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’Italia nella giornata di ieri ha conquistato la seconda vittoria di fila nel torneo: dopo l’affermazione ottenuta contro gli USA, che aveva posto fine a una serie di cinque sconfitte di fila, le azzurre hanno battuto il Giappone per 8-6 nello scontro diretto tra le ultime due formazioni della classifica generale e hanno lasciato il fondo della graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

