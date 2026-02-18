Lewis Hamilton ha preso il posto di Charles Leclerc durante il test di Sakhir 2026, causando l’interruzione delle prove. La Red Bull, ancora in fase di messa a punto, fatica a gestire la nuova power unit di Ford Racing. La squadra cerca di adattarsi alle nuove tecnologie, mentre i piloti spingono al massimo per migliorare le prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09 Ancora non perfetta la Red Bull che soffre la nuova power unit targata Ford Racing. Debutto per gli americani, il costruttore di Detroit ha scommesso molto su questo nuovo programma. 13.06 Ollie Bearman riparte dopo aver ereditato il volante da Esteban Ocon. Il britannico è sicuramente uno dei più attesi dello schieramento dopo quanto di buono mostrato lo scorso anno. 13.03 Si riaccendono i motori, l’attenzione è tutta per Ferrari che ha promosso una nuova soluzione aereodinamica al posteriore. La scelta, innovativa, porta l’area presente nel retrotreno a salire verso l’alto prima di ‘lasciare’ l’auto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si riparte! Hamilton prende il posto di Leclerc

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si torna in pista! Leclerc prende il posto di HamiltonQuesta mattina a Sakhir si riaccendono i motori dei test di Formula 1.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si riparte! Ferrari al comando con LeclercQuesta mattina a Sakhir è ripresa la sessione di test della Formula 1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.