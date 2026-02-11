Questa mattina a Sakhir si riaccendono i motori dei test di Formula 1. Charles Leclerc scende in pista al volante della Ferrari, pronto a sostituire Hamilton. Leclerc indossa le gomme rosse e si prepara a girare, mentre gli appassionati seguono aggiornamenti in tempo reale. La giornata promette novità e prime impressioni sul livello delle monoposto in questa fase di preparazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Parte il test di Charles Leclerc, gomme rosse per lui. Verstappen ed Ocon continuano a girare. 13.28 Hamilton disputa la seconda stagione a tempo pieno con la Ferrari, la prima dopo aver contribuito in modo significativo alla nascita della monoposto. Discorso differente nel 2025 quando ‘quasi a sorpresa’ prese il posto di Carlos Sainz. 13.25 Le parole di Lewis Hamilton a Sky Sport F1: “C’è tanto vento, le condizioni non sono perfette. Anche il tracciato è molto sporco, in ogni caso è troppo presto valutare la nostra condizione. Il team è concentrato per imparare il più possibile, sono molto grato di aver partecipato allo sviluppo della monoposto”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si torna in pista! Leclerc prende il posto di Hamilton

Questa mattina a Sakhir è ripresa la fase di test della Formula 1.

Questa mattina i piloti sono già scesi in pista a Sakhir per la prima giornata di test in vista della stagione 2026.

Revealed to the world. Unleashed on the track. pic.twitter.com/fIgiXBk6t1 — ... oasport.it

F1 2026 LIVE, test in Bahrain in diretta: Verstappen il più veloce al mattino, 52 giri per la Ferrari con HamiltonLa diretta della prima giornata di test precampionato della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e ... fanpage.it

Max Verstappen il più veloce a metà della prima giornata di Test a Sakhir. Hamilton accumula giri con la Ferrari - x.com

La Formula 1 è tornata in pista! Oggi è il primo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 sul circuito di Sakhir, Bahrain. Tra i protagonisti, la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, pronti a testare la nuova SF-26. La lotta è appena cominciata, e le - facebook.com facebook