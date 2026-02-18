LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | scatta il Day-1 la Ferrari inizia con Leclerc poi Hamilton nel pomeriggio

Oggi, durante il primo giorno di test a Sakhir, Esteban Ocon ha preso per primo la pista con la Haas, seguito da Nico Hulkenberg e da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. La sessione mattutina ha visto anche la partecipazione di Charles Leclerc, che ha aperto le prove per la Ferrari, mentre nel pomeriggio è toccato a Lewis Hamilton con la Mercedes.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.01 Il primo a uscire in pista è Esteban Ocon con la Haas, seguito da Nico Hulkenberg con la Haas e da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. 08.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA IL DAY-1 DEI TEST DI SAKHIR!!!! 07.58 Pochi istanti e si incomincia! I piloti si preparano nei rispettivi box. 07.55 Le condizioni meteo di Sakhir in questo momento. Come al solito il cielo è sereno con temperatura di 25° per quanto riguarda l'atmosfera ma solamente 24° sul tracciato. Un dato che andrà a scaldarsi nel corso della giornata. 07.52 Chi scenderà in pista nella giornata odierna? Ecco i nomi.