LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | scatta l’ultima giornata La Ferrari in azione con Lewis Hamilton
Lewis Hamilton si mette subito in mostra durante l’ultimo giorno dei test a Sakhir, con la Mercedes che spinge forte per migliorare i tempi e rispondere alle sfide di inizio stagione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.00 SEMAFORO VERDE!! PRENDE IL VIA IL DAY-3 DEI TEST DI SAKHIR!!! 07.58 Nella giornata di ieri si sono segnalati i primi problemi tecnici importanti del 2026. Tra Mercedes, Red Bull e McLaren gli scricchiolii non sono mancati. 07.55 Vedremo come si svilupperà il lavoro delle varie scuderie, tra chi avrà bisogno di macinare chilometri e chi lavorerà di fino. Saranno 8 ore di enorme importanza. Ricordiamo poi che i test di Sakhir saranno replicati dal 18 al 20 febbraio. 07.52 Un giro in macchina sulla SF-26 di Leclerc che ieri ha messo a segno il miglior crono del Day-2 Charles goes fastest on Day 2! Jump aboard Charles Leclerc’s Ferrari and watch him set the fastest time of the second day in Bahrain #F1 #F1Testing pic. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 08.00 scatta l’ultima giornata. La Ferrari vuole crescere sul passo
A Sakhir, questa mattina alle 8 in punto, la Ferrari ha avviato l’ultima giornata dei test F1 2026 con l’obiettivo di migliorare il passo gara dopo due giornate di prove non del tutto soddisfacenti.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri si avvicina a Verstappen, Hamilton migliora con la Ferrari
La giornata di test a Sakhir si anima con le prime sorprese.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it
F1 LIVE, test Bahrain: ultimo giorno in pista per Ferrari e rivaliAnche oggi le squadre potranno utilizzare esclusivamente le gomme slick dalla C1 alla C3. Ogni team avrà a disposizione 28 set di gomme da asciutto e, obbligatoriamente, un set di intermedie. Nel seco ... gazzetta.it
NUMERI - Il motore Ferrari (Ferrari,Haas,Cadillac) ha completato un totale di 731 giri in due giorni di test a Sakhir. Il motore a completare il maggior numero di giri è stato invece Mercedes con 854. #motorpaddock365 #F1 #ferrari #scuderiaferrari - facebook.com facebook
Charles Leclerc analizza il suo lavoro nei test di Sakhir: “Buone sensazioni, importante fare più km possibili” - x.com