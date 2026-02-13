LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | scatta l’ultima giornata La Ferrari in azione con Lewis Hamilton

Lewis Hamilton si mette subito in mostra durante l’ultimo giorno dei test a Sakhir, con la Mercedes che spinge forte per migliorare i tempi e rispondere alle sfide di inizio stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.00 SEMAFORO VERDE!! PRENDE IL VIA IL DAY-3 DEI TEST DI SAKHIR!!! 07.58 Nella giornata di ieri si sono segnalati i primi problemi tecnici importanti del 2026. Tra Mercedes, Red Bull e McLaren gli scricchiolii non sono mancati. 07.55 Vedremo come si svilupperà il lavoro delle varie scuderie, tra chi avrà bisogno di macinare chilometri e chi lavorerà di fino. Saranno 8 ore di enorme importanza. Ricordiamo poi che i test di Sakhir saranno replicati dal 18 al 20 febbraio. 07.52 Un giro in macchina sulla SF-26 di Leclerc che ieri ha messo a segno il miglior crono del Day-2 Charles goes fastest on Day 2! Jump aboard Charles Leclerc’s Ferrari and watch him set the fastest time of the second day in Bahrain #F1 #F1Testing pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Sakhir, questa mattina alle 8 in punto, la Ferrari ha avviato l’ultima giornata dei test F1 2026 con l’obiettivo di migliorare il passo gara dopo due giornate di prove non del tutto soddisfacenti.

La giornata di test a Sakhir si anima con le prime sorprese.

LIVE F1 TEST BARCELLONA DAY 4 - ARRIVA ASTON MARTIN (Unica) - FERRARI CON LECLERC

