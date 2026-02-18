LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell si porta in vetta Leclerc in top-3 ed Hamilton lavora sul passo gara

George Russell ha conquistato la prima posizione durante il test di Sakhir 2026, grazie a un giro veloce di 1’38”232. La sua prestazione ha sorpreso gli spettatori, mentre Charles Leclerc si è collocato tra i primi tre. Lewis Hamilton, invece, si concentra sul miglioramento del passo gara, lavorando su tempi più costanti. La giornata di prove continua con le squadre che cercano di affinare le vetture in vista delle prossime gare. La sessione resta aperta per ulteriori aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 1'38?232 per Hamilton, che alza i suoi tempi soprattutto nel t-2. Secondo settore su cui la Rossa deve lavorare, per un po' di sovrasterzo sulla SF-26. 16.31 1'37?633 per Hamilton che continua a inanellare giri molto interessanti. 16.30 Hamilton continua girare molto bene in 1'37?643, molto bene con la Ferrari. Piastri gira in 1'39?019. 16.30 Russell si rilancia e si porta in vetta! 1'33?459 per il britannico della Mercedes. 16.29 1'37?712 per Hamilton, mentre Piastri gira sull'1'38?5 come passo gara. 16.27 1'37?767 per Hamilton che scende ulteriormente in questa tornata.