LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell impressiona Leclerc in top-3 ed Hamilton in cerca di feeling

George Russell ha fatto notizia durante il test di Sakhir 2026, dove ha mostrato grande rapidità in pista. La causa è l’attenzione degli ingegneri sulla sua vettura, che sembra performare bene nelle prime sessioni. Charles Leclerc si posiziona tra i primi tre, mentre Lewis Hamilton cerca di ritrovare il feeling con la monoposto. I piloti si concentrano su tempi di giro e messa a punto, con le simulazioni che continuano a riempire la giornata. La sessione si mantiene intensa e ricca di spunti interessanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 In questo momento c'è la simulazione della Virtual Safety Car. 16.51 Hamilton ha cambiato le gomme ed è tornato in pista. 16.50 Ai box Hamilton e Russell dopo la loro serie di giri. 16.48 In tutto questo Russell continua a girare molto forte in 1'36?880, mentre Hadjar va in 1'37?921. Hamilton gira in 1'38?720 e poi va ai box. 16.47 Hadjar si toglie la soddisfazione di superare Hamilton in questo giro, avendo gomme migliori. 16.45 Si alzano i tempi di Hamilton, che viene incalzato da Hadjar con la Red Bull, che sta girando con gomme più morbide e più fresche.