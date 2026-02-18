LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc sempre in vetta Hamilton lavora sull’assetto Russell consistente sul passo gara
Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, grazie a una vettura che si comporta bene sul circuito. La sessione è caratterizzata dal lavoro di Lewis Hamilton, che si concentra sull’assetto per migliorare le prestazioni. George Russell si mantiene costante sul passo gara, confermando la buona forma della Mercedes. Anche Oscar Piastri si distingue, riuscendo a girare in 1’37” con le gomme dure. I piloti continuano a spingere per affinare le impostazioni in vista delle prossime competizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 1’37?334 di questa tornata di Russell depone a suo favore, ma attenzione anche a Piastri che con le dure gira in 1’37?0. Attenzione alla McLaren. 14.29 Russell segue un po’ in scia quanto fatto da Antonelli, sciorinando prestazioni con benzina nel serbatoio notevoli. L’1’37?055 la dice lunga. 14.27 Impegno completo oggi per Isaac Hadjar, atteso con Red Bull. Discorso differente per Ferrari che ha deciso all’ultimo di schierare Hamilton, una scelta per permettere anche al britannico di provare una nuova soluzione nel retro della monoposto. 14.25 Giornata regolare per ora in casa Mercedes, in difficoltà settimana scorsa con dei significativi problemi al motore. 🔗 Leggi su Oasport.it
