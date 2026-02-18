LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri comanda davanti a Leclerc Hamilton lavora sull’assetto

Oscar Piastri ha dominato il test di Sakhir 2026, causato da un miglioramento evidente nella sua velocità rispetto a Leclerc. Il pilota australiano ha segnato il miglior tempo, mentre Charles Leclerc si mantiene a breve distanza, cercando di adattarsi alle nuove gomme. Hamilton si concentra sull’assetto della vettura, senza cercare tempi record. Intanto, Russell continua a spingere con gomme medie, facendo segnare tempi molto veloci. La giornata di prove prosegue con queste sfide tra i piloti, pronti a spingere al massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 1'37?124 per Russell, in grande spolvero. 15.19 1'36?869 per Russell che continua a inanellare giri molto veloci con gomme medie. 15.16 1'37?088 per Russell molto bene sul passo gara, mentre Piastri torna in pista e gira in 1'33?765. 15.13 1'36?979 per Russell che dà un seguito a un passo gara notevolissimo. 15.11 1'37?394 per Russell che ha ripreso a martellare su un passo notevole in ottica gara. 15.09 Russell ora si è messo in modalità long run, iniziando con un 1'36?736. 15.06 Russell che conferma la bontà della Mercedes anche nel time-attack, dopo aver fatto piuttosto bene anche con benzina a bordo.