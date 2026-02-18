LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri balza in testa davanti a Leclerc Hamilton lavora sull’assetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Russell si porta in terza posizione col crono di 1’33?746 a 0?279 da Piastri e a 0?009 da Leclerc. 15.03 Russell in pista, che si prepara per un giro veloce con la Mercedes. 15.00 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Oscar Piastri McLaren 1:33.469 2 Charles Leclerc Ferrari +0.270 3 Lando Norris McLaren +0.583 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.689 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.830 6 George Russell Mercedes +1.119 7 Carlos Sainz Williams +1.909 8 Franco Colapinto Alpine +2.006 9 Alexander Albon Williams +2.221 10 Liam Lawson Racing Bulls +2.284 11 Pierre Gasly Alpine +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Charles Leclerc ha dominato il test di Sakhir 2026 con un tempo rapido, dimostrando un buon stato di forma sulla pista.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri si avvicina a Verstappen, Hamilton lavora sull’assettoLa sessione di test a Sakhir si fa interessante.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 il via del Day-1, la Ferrari inizia con Leclerc

Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 18 febbraio, tv, programma, streaming
Oggi, mercoledì 18 febbraio, prima giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain.

