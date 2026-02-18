Charles Leclerc ha mostrato una buona velocità durante il test di Sakhir 2026, posizionandosi davanti a Norris. La sua auto sembra avere un buon passo, mentre Antonelli mantiene una costanza nelle sue prestazioni. In questo momento, in pista si stanno svolgendo prove di Virtual Safety Car.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Si fanno prove di Virtual Safety Car in questo momento in pista. 11.48 Ferrari continua a macinare con 69 giri completati. Per Leclerc giri sull’1’39?11’40” 11.47 Emerge in questi test un dato: la grande differenza tra i top-team (Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull) e il resto. Certo a Milton Keynes non si sorride, visto i pochissimi giri di Hadjar (13). 11.45 Antonelli si conferma sempre molto consistente con benzina nel serbatoio, mentre Norris torna in pista per dar seguito ai test aerodinamici con la McLaren. 11.43 McLaren che invece fa dei test aerodinamici con Norris, una modalità un po’ anomala visto che ci si accinge alla conclusione della sessione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc veloce e davanti a Norris. Antonelli costante sul passo gara

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta davanti a Norris. Antonelli costante sul passo garaCharles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo durante il test di Sakhir, ma è Charles Antonelli a mantenere un passo più stabile sulla distanza.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc precede davanti a Norris. Antonelli costante sul passo garaCharles Leclerc ha preso il comando durante la sessione di test a Sakhir, dimostrando un passo gara solido, mentre Lando Norris si posiziona subito dietro di lui.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.