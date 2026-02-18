Charles Leclerc ha preso il comando durante la sessione di test a Sakhir, dimostrando un passo gara solido, mentre Lando Norris si posiziona subito dietro di lui. La Ferrari ha attirato l’attenzione con una modifica visibile sulla vettura, una targhetta posizionata davanti allo scarico, che sembra essere una novità tecnica. Antonelli si mantiene stabile sul ritmo, senza grosse variazioni, e continua a migliorare i tempi rispetto alle sessioni precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Tra gli scatti di questa mattinata, ha colpito la Ferrari che ha girato con una specie di targa davanti allo scarico. Foto del amigo @xavigazquez mostrando la placa inédita de la Ferrari tapando parcialmente el escape. La sensación de la mañana! #F1Testing #telemetricof1 pic.twitter.comYExJxWqiS8 — TELEMETRICO Adrian Puente F1 – Oficial – (@TelemetricoF1) February 18, 2026 11.30 Il britannico è uscito con la McLaren, montando i rastrelli per fare test aerodinamici. 11.28 Norris esce adesso e, come simulazione passo gara, non ha convinto moltissimo per i tempi ottenuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc precede davanti a Norris. Antonelli costante sul passo gara

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta davanti a Norris. Antonelli costante sul passo garaCharles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo durante il test di Sakhir, ma è Charles Antonelli a mantenere un passo più stabile sulla distanza.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc il migliore davanti a Norris. Antonelli costante sul passo garaCharles Leclerc ha dominato il test di Sakhir 2026, accusando un guasto al motore che lo ha costretto a rientrare ai box.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.