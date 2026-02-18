LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc svetta davanti a Norris Antonelli costante sul passo gara

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo durante il test di Sakhir, ma è Charles Antonelli a mantenere un passo più stabile sulla distanza. Leclerc ha percorso il giro in 1’38”209, mentre Antonelli ha segnato un 1’37”731, dimostrando una buona continuità di performance. Antonelli, che corre con un ritmo costante, si mantiene vicino ai tempi dei piloti più veloci, facendo ben sperare per le prossime sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Leclerc stampa 1'38?209, mentre Antonelli gira in 1'37?731. 11.02 Red Bull che non scenderà in pista con Hadjar, mentre Antonelli continua a stampare super tempi da 1'37". 11.00 A un'ora dal termine della sessione diurna ecco l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.739 — 2 Lando Norris McLaren 1:34.052 +0.313 3 Kimi Antonelli Mercedes 1:34.158 +0.419 4 Alexander Albon Williams 1:35.690 +1.951 5 Pierre Gasly Alpine 1:35.898 +2.159 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:36.188 +2.449 7 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:36.418 +2.679 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.