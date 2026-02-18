LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc svetta davanti a Norris Antonelli veloce sul passo gara

Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, portando avanti una sessione intensa per le squadre in vista della nuova stagione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, soprattutto perché ha dimostrato una buona costanza nel passo gara. Intanto, Lando Norris si mantiene a stretto contatto, mentre Antonelli mostra una notevole velocità sul ritmo di gara, completando un giro in 1’37”414.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57 Antonelli completa il suo giro in 1'37?414 in maniera molto convincente, mentre Leclerc inizia il suo long-run. 10.55 Norris entra ai box, mentre Leclerc torna in pista per un nuovo run. Antonelli chiude in 1'37?705. 10.54 Antonelli continua a essere convincente sui long run, terminando questo giro in 1'37?595, mentre Norris gira in 1'41?313, molto lento. 10.53 Antonelli prosegue col suo ritmo in 1'37?699, mentre Norris rallenta anche per il traffico di Ocon. 10.51 1'37?735 per Antonelli, che continua a macinare col suo ritmo. Norris stampa 1'40?684.