LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell precede Verstappen Hamilton sesto lavora sul passo gara

George Russell della Mercedes ha registrato il miglior tempo al terzo giorno dei test a Sakhir, con un giro in 1:34, mentre Max Verstappen si trova subito dietro di lui, a pochi decimi, a causa di alcuni problemi tecnici che hanno rallentato la Red Bull durante la sessione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 George Russell Mercedes 1:34.075 4 2 Max Verstappen Red Bull Racing +1.266 3 3 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.861 4 4 Carlos Sainz Williams +3.111 5 5 Liam Lawson Racing Bulls +3.163 3 6 Lewis Hamilton Ferrari +3.568 3 7 Franco Colapinto Alpine +4.326 4 8 Valtteri Bottas Cadillac +6.206 4 9 Gabriel Bortoleto Audi +7.280 5 10 Lance Stroll Aston Martin +7.429 3 11 Oscar Piastri McLaren – – 5 08.58 Al momento nessuno è tornato in pista mentre ci avviamo alla conclusione della prima ora di lavoro sul tracciato di Sakhir. Ci smentiscono subito George Russell e soprattutto Oscar Piastri che prova a iniziare la sua giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

Questa mattina, i test di F1 a Sakhir sono ripresi con Verstappen che si mette in evidenza, mantenendo il miglior tempo.

La prima giornata di test a Sakhir si conclude con Verstappen in testa, seguito da Piastri.

