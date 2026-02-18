LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc il migliore davanti a Norris Antonelli costante sul passo gara

Charles Leclerc ha dominato il test di Sakhir 2026, accusando un guasto al motore che lo ha costretto a rientrare ai box. Durante la sessione, il pilota monegasco ha completato diversi giri veloci, mantenendo un passo stabile e convincente. Nel frattempo, Lando Norris si conferma in forma, restando vicino a lui con tempi di rilievo. Antonelli, invece, continua a spingere con costanza, senza perdere ritmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Nel frattempo, Leclerc è rientrato ai box dopo un buon long-run sulla Ferrari. 11.20 Una foto dei tre principali attori di questa sessione: Charles. Lando. Kimi. That's your top 3? with just over an hour and a half left of the morning session! #F1 #F1Testing pic.twitter.comoVn3SfnOav — Formula 1 (@F1) February 18, 2026 11.18 1'39?355 per Leclerc in questo giro, con la Ferrari che inizia a perdere un po' la sua prestazione. 11.16 Ferrari che ha colpito come stabilità sull'avantreno, dando modo a Leclerc di trovare con facilità la corda della curva.