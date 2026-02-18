LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Charles Leclerc vola in vetta davanti a Kimi Antonelli e Lando Norris

Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo nei test di Sakhir 2026, portando la Ferrari in testa alla classifica. La sua performance di 1:33.739 ha superato di poco quella di Kimi Antonelli e Lando Norris, che si sono avvicinati nella seconda posizione. Leclerc ha mostrato un buon ritmo, concentrandosi soprattutto sulla simulazione di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.52 Con questo 1:33.739 Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo in assoluto per il team di Maranello nei test di Sakhir, contando anche la scorsa settimana. 08.50 Errore di Alexander Albon che esce nella complicatissima curva 10. Nessun problema per il thailandese che rientra subito sul tracciato. Si rilancia Charles Leclerc che, di nuovo, vola nel T1. Questa volta non alza il piede nel T2 e si presenta all’intermedio con 581 millesimi di margine su Kimi Antonelli. Il ferrarista chiude il suo 15° giro totale in 1:33.739 e vola al comando con 734 millesimi sul bolognese della Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc vola in vetta davanti a Kimi Antonelli e Lando Norris LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc vola in vetta e distanzia Lando NorrisCharles Leclerc si prende la testa del test di Sakhir, staccando Lando Norris di diversi decimi. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Lando Norris vola in vetta, Charles Leclerc lavora sull’aerodinamicaQuesta mattina a Sakhir, Lando Norris ha preso il comando dei test in modo deciso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE - Formula 1, segui in diretta la prima giornata di test in Bahrain; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 il via del Day-1, la Ferrari inizia con LeclercCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.52 Chi scenderà in pista nella giornata odierna? Ecco i nomi. In casa Ferrari si è optato per la metà ... oasport.it Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 18 febbraio, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 18 febbraio, prima giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Come era accaduto già la scorsa ... oasport.it LIVE #F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 il via del Day-1, si inizia a fare sul serio! - #F1Testing #Leclerc #Hamilton #Russell #Antonelli #Norris #Piastri #Verstappen #Alonso x.com La Formula 1 torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime indicazioni sulle nuove monoposto nel Day facebook