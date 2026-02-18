LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ferrari cerca conferme Hamilton prende il posto di Leclerc

Durante i test di Sakhir nel 2026, Stroll ha perso il controllo della sua Aston Martin durante una frenata, causando un incidente. La Ferrari prova a migliorare le proprie prestazioni, cercando conferme sulla strada verso la prossima stagione. Nel frattempo, Hamilton prende temporaneamente il posto di Leclerc, che non ha partecipato a causa di un problema fisico. La giornata di prove si conclude con molte sfide in corso tra i team, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Errore in frenata per Stroll che ha perso completamente il controllo della prorpia Aston Martin. I commissari stanno raggiungendo l’auto. 14.00 Bandiera rossa! Lance Stroll nella ghiaia al termine del secondo settore in curva 11. Inizia male l’attività del canadese 13.57 Il commento di Hamilton durante la pausa pranzo prima di salire in auto: “Cambiare ingeniere è sempre una sfida, qualcosa di nuovo che ho affrontato bene. Capisco meglio la squadra dopo una stagione e sono entusiasta di iniziare. Alla fine del 2025 l’aria era molto buona, credo che questa sia una delle annate in cui posso essere più ottimista. 🔗 Leggi su Oasport.it

