Errani e Paolini affrontano Zvonareva, che ha ripreso a giocare dopo un infortunio, rendendo la match più incerto. La russa ha deciso di tornare in campo proprio a Dubai, dove si aspetta una sfida intensa. Le due italiane cercano di sfruttare questa occasione per avanzare nel torneo, con la partita che si svolge sotto un caldo sole desertico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ultimo match di doppio in programma quest’oggi al WTA 1000 di Dubai. Jasmine Paolini e Sara Errani, teste di serie numero 1 del torneo, affronteranno al loro debutto Laura Siegemund e la rientrante Vera Zvonareva. L’esordio in quel di Dubai non è assolutamente dei più semplici. Entrambe le avversarie hanno notevole esperienza in questa specialità. Tutte e due sono veterane di questo sport e per quanto riguarda il doppio si possono definire a tutti gli effetti delle specialiste. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attività

LIVE Errani/Paolini-Eikeri/Jiang, 6-3, 6-1, WTA Doha 2026 in DIRETTA: esordio ok per le azzurreLa coppia italiana Errani e Paolini ha aperto con buon ritmo il torneo WTA di Doha 2026, vincendo il primo set 6-3 e il secondo 6-1 contro le avversarie Eikeri e Jiang.

LIVE Errani/Paolini-Eikeri/Jiang, 6-3, 5-1, WTA Doha 2026 in DIRETTA: le azzurre dilagano in questo secondo setIn una partita che sembrava ormai decisa, Errani e Paolini hanno messo a segno un punto importante nel secondo set.

