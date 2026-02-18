LIVE Errani Paolini-Zvonareva Siegemund WTA Dubai 2026 in DIRETTA | le azzurre trovano la russa tornata in attività
Errani e Paolini affrontano Zvonareva, che ha ripreso a giocare dopo un infortunio, rendendo la match più incerto. La russa ha deciso di tornare in campo proprio a Dubai, dove si aspetta una sfida intensa. Le due italiane cercano di sfruttare questa occasione per avanzare nel torneo, con la partita che si svolge sotto un caldo sole desertico.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ultimo match di doppio in programma quest’oggi al WTA 1000 di Dubai. Jasmine Paolini e Sara Errani, teste di serie numero 1 del torneo, affronteranno al loro debutto Laura Siegemund e la rientrante Vera Zvonareva. L’esordio in quel di Dubai non è assolutamente dei più semplici. Entrambe le avversarie hanno notevole esperienza in questa specialità. Tutte e due sono veterane di questo sport e per quanto riguarda il doppio si possono definire a tutti gli effetti delle specialiste. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Errani/Paolini-Eikeri/Jiang, 6-3, 6-1, WTA Doha 2026 in DIRETTA: esordio ok per le azzurreLa coppia italiana Errani e Paolini ha aperto con buon ritmo il torneo WTA di Doha 2026, vincendo il primo set 6-3 e il secondo 6-1 contro le avversarie Eikeri e Jiang.
LIVE Errani/Paolini-Eikeri/Jiang, 6-3, 5-1, WTA Doha 2026 in DIRETTA: le azzurre dilagano in questo secondo setIn una partita che sembrava ormai decisa, Errani e Paolini hanno messo a segno un punto importante nel secondo set.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attività; Errani e Paolini, debutto vincente in doppio a Doha; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Dubai 2026: orario, programma, streaming; Dubai su SuperTennis: Paolini debutta con Eala (live ora in tv).
Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingI Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena gli ottavi di finale del tabellone di doppio negli Emirati Arabi ... oasport.it
Doha su SuperTennis: Errani e Paolini a caccia della semifinale in doppio (live dalle 14:30)Dopo la vittoria all’esordio contro Eikeri/Jiang, Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo per i quarti di finale al Qatar Total Energies ... sport.tiscali.it
WTA DOHA:Paolini-Errani OUT Niente "back-to-back" in Qatar per Sara e Jasmine! Il percorso delle azzurre al WTA 1000 di Doha si interrompe a un passo dall'ultimo atto: le campionesse uscenti cedono il trofeo, sconfitte in semifinale da Hsieh/Ostapen facebook
ERRANI E PAOLINI FUORI AL SECONDO TURNO Sara e Jas, dopo una pausa di quasi 3 ore per il caldo, perdono al super tie-break contro le wild card australiane Birrel / Gibson dopo aver avuto 3 match point #Tennis #AusOpen #AO2026 #Errani #Pa x.com