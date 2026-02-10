LIVE Errani Paolini-Eikeri Jiang 6-3 5-1 WTA Doha 2026 in DIRETTA | le azzurre dilagano in questo secondo set

In una partita che sembrava ormai decisa, Errani e Paolini hanno messo a segno un punto importante nel secondo set. Le azzurre stanno dominando sul campo di Doha, con un 6-3, 5-1 che lascia poco spazio alle avversarie. In questo momento, Errani ha risposto con un rovescio vincente, mentre il pubblico aspetta il match point. La partita continua a ritmo serrato, con le italiane in pieno controllo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Risposta di rovescio incrociato e vincente di Errani. Ci sono tre match point. 15-30 Volée di rovescio incrociata e vincente della norvegese giocata a bassa altezza. 0-30 Volée di rovescio lungolinea e vincente di Paolini. 0-15 Smash lungolinea in rete della cinese. Serve Eikeri. 5-1 Servizio esterno vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 40-0 Lungo il diritto lungolinea steccato e giocato in recupero da Jiang. 30-0 Diritto lungolinea vincente di "Jas" che lo gioca addosso alla classe '99. 15-0 Servizio interno vincente della toscana.

