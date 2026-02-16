LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Loch domina anche la seconda batteria arretra Baumgartner

Loch ha vinto anche la seconda batteria, portando a casa un'altra vittoria netta alle Olimpiadi 2026, mentre Baumgartner si è dovuto accontentare di un piazzamento più indietro. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, con temperature rigide che hanno messo alla prova gli atleti. I concorrenti hanno dato il massimo, ma Loch ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Il bob a 2 tornerà domani con la terza manche della gara che partirà alle 19.00, mentre la quarta e ultima batteria inizierà alle 21.05. 12.56 Non bene Baumgartner che si peggiora in seconda run scendendo di tre posizioni: dal sesto posto, infatti, l'azzurro domani dovrà cercare di risalire la classifica partendo dalla nona casella, annullando quanto di buono fatto nella manche precedente. 12.55 Termina la seconda manche, con la Germania avanti con tre bobbisti che domani potrebbero trovare una meravigliosa tripletta per il popolo tedesco: davanti a tutti c'è Lochner, seguito da Friedrich che ha recuperato sul connazionale Ammour, sceso al terzo posto. LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Friedrich vince la terza batteria, arretra Baumgartner Friedrich ha vinto la terza batteria della categoria Bob a 2 maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, mentre Baumgartner ha arretrato, lasciando spazio a un risultato che potrebbe influenzare la sua corsa alla medaglia. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la seconda manche, attesa per Baumgartner e Lochner Bob a 2 alle Olimpiadi 2026: la seconda manche è in corso e i concorrenti si sfidano per salire sul podio. LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si migliora LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ottimo tempo per Baumgartner, dominante LochnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Troppi errori per Follador, accompagnato da Rolli, che chiude con in distacco di 1.49 secondi da Lochner.