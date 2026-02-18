Matteo Berrettini ha vinto il primo set contro Juan Pablo Barrios Vera al torneo di Rio, grazie a un solo break decisivo. La partita, iniziata questa sera, si è infiammata quando il romano ha sfruttato un’occasione nel decimo gioco, portandosi in vantaggio. Berrettini affronta ora Dusan Lajovic nel secondo turno del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa sera è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! Berrettini giocherà ora il secondo turno con il serbo Dusan Lajovic. Resta da capire quando sarà programmato il match, sarà in ogni caso un appuntamento da seguire. 64% di prime in campo di Berrettini, ma 79% di punti vinti contro il 63% di Barrios Vera, che non è stato giocoforza più efficace. 34-21 il rapporto vincenti-errori gratuiti di Matteo contro il 24-29 del cileno. Due ore e 25 minuti la durata complessiva del match, che poi in realtà dovrebbe avere altri venti minuti in più dati dalla sospensione resasi necessaria tra primo e secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 7-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: l'unico break del match vale al romano il secondo turno!

