LIVE Berrettini-Barrios Vera 5-6 ATP Rio 2026 in DIRETTA | altra palla break mancata dal romano

Matteo Berrettini ha lasciato sfuggire un’altra occasione di break contro Barrios Vera durante il match di Rio, a causa di un servizio troppo lento. Il tennista romano ha tentato di mettere pressione all’avversario, ma ha sbagliato un colpo fondamentale. La partita è in equilibrio, con il punteggio che segna 5-6 e Berrettini al servizio. Nell’ultimo scambio, Berrettini ha spedito la palla a 217 kmh, trovando il centro del campo e ottenendo un punto vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima a 217 kmh di Berrettini, al centro e anche vincente. 30-30 Che vincente che gioca Berrettini qui! Un rischio davvero enorme corso con il rovescio incrociato stretto che diventa vincente. 15-30 Altra palla di Berrettini che rimane in rete a seguire il servizio. 15-15 Palla corta di dritto di Berrettini che si ferma sotto il nastro. 15-0 Berrettini beneficia dell'errore in lunghezza di Barrios Vera. 5-6 Barrios Vera, altra risposta lunga di Berrettini. Intanto sul campo 2 Francesco Passaro ha vinto il primo set 6-3 su Dino Prizmic. Vantaggio Barrios Vera, prima esterna del cileno che Berrettini non tiene in campo con il dritto.