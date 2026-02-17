LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 4-3 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il romano salva due palle break

Da oasport.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini ha vinto il primo set contro Barrios Vera, salvando due palle break e mantenendo alta la tensione nel match di Rio. Il tennista romano ha dimostrato una buona reattività, mantenendo il servizio e rispondendo con precisione alle offensive dell’avversario. Nel frattempo, Aurelie Tourte osserva attentamente, cercando di capire le mosse di entrambi i giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini dice a Barrios Vera di guardare, Aurelie Tourte continua a cercare di capire. Barrios Vera sembrerebbe aver fatto il punto su volée bassa di rovescio, ma Berrettini afferma che c’è stato un doppio colpo. Video review in corso. 40-40 Barrios Vera non consente mai a Berrettini di entrare nel lungo scambio, poi gioca il dritto verso sinistra in avanzamento che gli vale il punto. 30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: Barrios Vera si trova la palla addosso sulla risposta di Berrettini, gioca come può di rovescio, ma la palla è larga. 30-30 Palla corta telefonata di Barrios Vera con il dritto, ci arriva tranquillamente Berrettini che gioca la controsmorzata di rovescio che resta tranquillamente in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 1-0, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il romano salva una palla break dopo la breve sospensioneMatteo Berrettini ha vinto il primo set contro Barrios Vera durante la partita di oggi a Rio, dopo aver recuperato una palla break che aveva rischiato di perdere.

LIVE Berrettini-Barrios Vera 5-6, ATP Rio 2026 in DIRETTA: altra palla break mancata dal romanoMatteo Berrettini ha lasciato sfuggire un'altra occasione di break contro Barrios Vera durante il match di Rio, a causa di un servizio troppo lento.

