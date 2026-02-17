LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 3-2 ATP Rio 2026 in DIRETTA | secondo set che avanza velocemente

Matteo Berrettini ha conquistato il break nel secondo set contro Barrios Vera a Rio, portandosi sul 3-2 grazie a un ace preciso. La partita si sta svolgendo a ritmo sostenuto, con Berrettini che risponde con sicurezza ai colpi dell’avversario. I tifosi assistono a un match intenso, con scambi rapidi e punti combattuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Berrettini, chiude con il quinto ace. 40-15 Risposta di dritto larga e lunga di Barrios Vera. 30-15 Prima esterna e palla corta di dritto di Berrettini irraggiungibile per Barrios Vera che pure aveva visto cosa sarebbe successo. 15-15 Entra con il rovescio sull’incrocio delle righe Barrios Vera, poi gioca il dritto vincente. 15-0 Rimane quasi sulla racchetta la risposta di Barrios Vera sulla seconda di Berrettini: palla in rete. 2-2 Prima e dritto di Barrios Vera. 40-30 Palla corta ulteriore con il dritto (e la presa a metà manico della racchetta) di Barrios Vera, Berrettini ci arriva, ma non fa in tempo a evitare il doppio rimbalzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Barrios Vera 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: primo game subito combattuto

LIVE Berrettini-Barrios Vera, ATP Rio 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il romano

