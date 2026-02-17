LIVE Berrettini-Barrios Vera 0-0 ATP Rio 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio del capitolino

Matteo Berrettini sta per scendere in campo contro il messicano Barrios Vera all’ATP di Rio, dopo aver scelto un giudice di sedia di grande esperienza come Aurelie Tourte, nota per aver diretto numerosi incontri di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:31 Giudice di sedia è una delle più conosciute nel circuito, la francese Aurelie Tourte. 20:28 Siamo ora pronti ad assistere, entro pochi minuti, all’ingresso in campo di Berrettini e Barrios Vera. 20:25 Prima di concentrarci su Berrettini-Barrios Vera, completiamo il “giro dei campi” legato a Casa Italia per quanto riguarda il tennis di oggi. Al WTA 1000 di Dubai sconfitta Jasmine Paolini dalla filippina Alexandra Eala, sostenuta da un’impressionante quantità di compatrioti giunti per tifarla (e almeno in Italia è difficile avere la percezione di quanto la fama di Eala sia grande in patria): 6-1 7-6(5) il punteggio finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

