LIVE Alle 20.45 Milan-Como | Allegri si riaffida a Leao Fabregas punta su Douvikas
Alle 20.45 si gioca Milan-Como, una partita decisiva per entrambe le squadre. Allegri si affida ancora a Leao per cercare punti importanti, mentre Fabregas punta su Douvikas per sorprendere. Il Milan ha bisogno di vincere per mantenere il passo con l'Inter, il Como cerca di evitare un distacco maggiore dalla zona Champions. La gara si presenta aperta, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. I tifosi sono già in fermento in attesa dell'inizio.
(3-5-1-1) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri. (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas. Nel Milan squalificato Rabiot; diffidati Athekame, Fofana e Rabiot. Nel Como squalificato Morata; diffidati Addai, Da Cunha e Paz. Direzione di gara affidata a Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Assistenti Tegoni e Bindoni. Quarto uomo Marcenaro. Al Var Gariglio, assistente Var Maresca. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming.
