LIVE Alle 20.45 Torino-Milan le ultime | Baroni si affida ad Adams per Allegri la certezza Leao

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20.45 si gioca Torino-Milan, una sfida cruciale per entrambe le squadre. Baroni punta su Adams per guidare i granata, mentre Allegri si affida a Leao per rilanciare i rossoneri e tornare in vetta alla classifica, dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Un match importante nel contesto della stagione di Serie A.

I rossoneri per riconquistare la vetta della classifica (e dimenticare la fresca eliminazione in Coppa Italia). Granata alla ricerca dei tre punti che mancano da fine ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

