Ragazza in monopattino presa a martellate da un' automobilista Gridava spostati

Una ragazza di 25 anni, che stava percorrendo il centro di Bari in monopattino, è stata aggredita con un martello dall’automobilista che voleva costringerla a spostarsi. L’uomo, circa sessantenne, aveva iniziato a urlarle di farlo passare, poi si è scagliato contro di lei con un colpo alla testa. Dopo l’aggressione, l’uomo ha inseguito la ragazza con l’auto, provocando grande paura tra i passanti.

Colpita alla testa con un martello da un automobilista mentre era in monopattino. È accaduto a Bari, in pieno centro, la sera dell'11 febbraio: la vittima, una ragazza di 25 anni, è stata aggredita da un uomo sulla sessantina che le avrebbe intimato di farlo passare, salvo poi inseguirla con l'auto e prenderla a martellate. " Gridava 'spostati o finisce male' " racconta la giovane in un'intervista a La Repubblica. La 25enne, assistita dall'associazione Gens Nova dell'avvocato La Scala, ha denunciato l'episodio ai carabinieri. Il presunto aggressore non è stato arrestato. Il battibecco con l'automobilista per il monopattino.