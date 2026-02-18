Litiga con la donna che lo ospita e tenta di strangolarla con il velo

Il 29enne maliano ha aggredito la donna che lo ospitava, cercando di strangolarla usando il velo. L’uomo ha perso il controllo durante una lite in casa, allontanandosi poi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La vittima, ferita ma non in pericolo di vita, ha chiamato i soccorsi. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo sul posto. La vicenda si è svolta nel pomeriggio a Calenzano, lasciando tutti scioccati per la violenza dell’episodio. La posizione dell’uomo è ora al vaglio delle autorità.

Un cittadino di 29 anni originario del Mali è stato arrestato ieri 17 febbraio dai carabinieri di Calenzano, con l'accusa di tentato omicidio. Lo ha fatto sapere la procura di Prato, in una nota diramata stamani: il giovane è accusato di aver aggredito la donna di 27 anni che lo ospitava, e di aver tentato di strangolarla utilizzando il velo che lei portava al collo. L'episodio in questione risale ai giorni scorsi ed è avvenuto all’interno dell’abitazione che la giovane ivoriana aveva sub-affittato al maliano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio per motivi ancora in corso di accertamento.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

“Ti ammazzo”. E lo straniero tenta di strangolare la donna che lo ospita con il velo che indossaPer una lite scoppiata in casa, uno straniero ha tentato di strangolare la donna di 27 anni che lo ospitava, usando il suo velo come leva.

Le sfila il velo e tenta di strangolarla, lei resiste e riesce a salvarsi. Attimi di terrore, arrestato per tentato omicidioA Calenzano, il 18 febbraio 2026, un uomo ha sfilato il velo sulla testa di una donna e ha tentato di strangolarla con il tessuto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.