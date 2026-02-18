Le sfila il velo e tenta di strangolarla lei resiste e riesce a salvarsi Attimi di terrore arrestato per tentato omicidio

A Calenzano, il 18 febbraio 2026, un uomo ha sfilato il velo sulla testa di una donna e ha tentato di strangolarla con il tessuto. La vittima ha opposto resistenza e è riuscita a divincolarsi, sfuggendo al gesto violento. L’aggressore è stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine e ora si trova in custodia. L’episodio è accaduto in una piccola casa, dove la donna viveva pagando l’affitto. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che si chiede cosa abbia spinto l’uomo a reagire in modo così violento.

Calenzano (Firenze), 18 febbraio 2026 – Ha sfilato il velo dalla testa della persona a cui pagava l'affitto di una stanza, dopodichè con esso ha tentato di strangolarla. Per questo un cittadino di 29 anni, originario del Mali, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. I fatti sono accaduti a Calenzano: l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Procura di Prato, è stata eseguita nella giornata di ieri, 17 febbraio, dai carabinieri della stazione locale. AndreaCanali I fatti: cosa è successo. Tutto sarebbe scaturito da una lite finita male. La donna, della Costa d'Avorio e di religione musulmana, aveva subaffittato una stanza del suo appartamento al 29enne.