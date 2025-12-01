L’Italia può vincere il medagliere agli Europei di nuoto in vasca corta 2025? Su chi fare la corsa

Gli Europei di nuoto in vasca corta 2025, in programma dal 2 al 7 dicembre a Lublino, aprono una stagione di transizione che condurrà all’Europeo di Parigi 2026 e poi verso il lungo cammino olimpico di Los Angeles 2028. Nonostante ciò, la rassegna polacca avrà un peso specifico importante, perché potrebbe consegnare all’Italia un risultato storico: la vittoria del medagliere. Ma è davvero possibile? E soprattutto: su chi dovrà basarsi la corsa azzurra? La spedizione guidata da Cesare Butini arriva in Polonia con ambizioni alte nonostante assenze pesanti. Mancano infatti Emma Virginia Menicucci, Lisa Angiolini, le squalificate Benedetta Pilato e Chiara Tarantino e l’indisponibile Anita Bottazzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

