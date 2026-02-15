Doppia cifra di ori 30 medaglie e top3 nel medagliere | l’Italia supera Lillehammer 1994 e sogna in grande!

L’Italia ha conquistato più di trenta medaglie e raggiunto il podio in molte discipline, battendo i risultati di Lillehammer 1994. Questa impresa nasce dall’impegno degli atleti italiani durante le ultime competizioni, che hanno portato a un bottino ricco di successi. Sono state vinte molte medaglie d’oro, tra cui alcune nelle discipline più difficili, come lo sci di fondo e il biathlon. La giornata si è trasformata in una vera festa per gli sportivi italiani, che sperano ora di continuare su questa strada.

Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di raccontare una delle domeniche più magiche e maestose della storia dello sport italiano. 2 ori (Federica Brignone e Lisa Vittozzi), un argento (Lorenzo SommarivaMichela Moioli) e un bronzo (la staffetta maschile di sci di fondo) nel giro di poco più di due ore! Ad una settimana dal termine possiamo già affermare che le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono le migliori di sempre per l’Italia! Dopo 9 giorni di gara sono già stati superati i record di Lillehammer 1994: sia il numero di ori (8 contro 7) sia il totale complessivo di podi (22 a 20). Lascia attoniti pensare che il Bel Paese abbia già conquistato due titoli in più che in tutte e quattro le ultime edizioni messe assieme dal 2010 al 2022! Siamo tornati di prepotenza una potenza invernale. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia conquista un record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina dopo il successo di Federica Brignone nello slalom gigante di Cortina, che ha portato gli azzurri a raggiungere 20 podi complessivi.

L’Italia ha conquistato tutte le medaglie nello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa della brillante prestazione della staffetta maschile.

