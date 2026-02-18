L’ISIS torna in Cisgiordania e sfida Hamas

L’ISIS torna in Cisgiordania dopo l’arresto di una cellula a Gerico, una mossa che aumenta la concorrenza tra gruppi jihadisti nella regione. Con Hamas che si trova in difficoltà, lo Stato Islamico cerca di rafforzare la propria presenza tra i palestinesi. Nel frattempo, in Siria, l’organizzazione si riorganizza approfittando dell’instabilità e delle zone di vuoto di potere.

L’arresto della cellula ISIS a Gerico ( Giudea e Samaria ) segnala una competizione jihadista in crescita: con Hamas indebolita, lo Stato Islamico tenta di inserirsi nel fronte palestinese, mentre in Siria continua a riorganizzarsi sfruttando instabilità e vuoti di potere. A Gerico, nella Valle del Giordano, le forze di sicurezza israeliane hanno smantellato una cellula affiliata all’ISIS sospettata di pianificare un attentato contro lo Stato ebraico. L’operazione si è articolata in due momenti distinti. La scorsa settimana i combattenti del “ Battaglione Lavi ”, insieme ai Mista’arvim della Polizia di Frontiera di Gerusalemme e alle Israel Defense Forces, sotto il coordinamento dello Shin Bet, hanno arrestato tre membri della rete, riconducibile alla Brigata della Valle del Giordano. 🔗 Leggi su Panorama.it

