Arresti in Cisgiordania Hamas | violata tregua

Nell’area della Cisgiordania, gli arresti e le tensioni continuano a minacciare la fragile tregua tra Israele e Hamas. La fazione palestinese denuncia violazioni da parte di Israele e cerca di recuperare l’ultimo ostaggio, mentre le speranze di una fase due stabile in Medio Oriente restano lontane.

In Medio Oriente si lavora, a fatica, alla fase due: Hamas chiede lo stop alle violazioni di Israele, inoltre, non trova l'ultimo ostaggio da consegnare a Tel Aviv. Servizio di Leonardo Possati TG2000.

In Cisgiordania le violenze non si sono mai fermate e neppure sono mai rallentate. Mentre il mondo è distratto da tregue di facciata, ogni giorno i criminali occupanti israeliani compiono demolizioni di case, sfollamenti forzati, arresti, attacchi agli ospedali e sac

Idf, decine di arresti in Cisgiordania. Hamas, seconda fase se Israele smette di violare tregua - Tempesta Byron, Onu: "A rischio le 850 mila persone alloggiate in 761 campi profughi vulnerabili" Quasi 850.