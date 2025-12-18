Hamas Iran pro Pal e Isis | tutti a uccidere i sopravvissuti all’Olocausto

Il 7 ottobre, Hamas ha scatenato un'ondata di violenza senza precedenti. Tra i sopravvissuti all’Olocausto e le vittime di varie oppressioni, si intrecciano storie di resilienza e dolore. Gina Semiatichova, sopravvissuta al lager di Terezin, viveva nel kibbutz di Kisufim, testimone di un passato che si riaccende nel presente. Un conflitto che mette a nudo le ferite profonde di un’area segnata da decenni di

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.