L’Iran non è ancora pronto ad accettare alcune linee rosse di Trump e minaccia di affondare le navi da guerra statunitensi
L’ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato che l’Iran potrebbe colpire le navi da guerra statunitensi, a causa delle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti. La minaccia arriva mentre proseguono i negoziati sul programma nucleare, con Teheran che mostra segni di resistenza alle richieste di Washington. Recentemente, le tensioni si sono intensificate dopo il sequestro di alcune petroliere nel Golfo Persico.
Il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, ha minacciato di affondare le navi da guerra statunitensi, mentre continuano i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. “Gli americani dicono continuamente di aver inviato una nave da guerra verso l’Iran”, ha scritto Khamenei sul suo account social X seguito da più di un milione di utenti. “Ovviamente, una nave da guerra è un pericoloso pezzo di equipaggiamento militare”, ha aggiunto. “Ma più pericolosa di quella nave da guerra è l’arma che può mandare quella nave sul fondo del mare”, ha concluso. L’Iran non ha accettato tutte le “linee rosse” stabilite dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per una soluzione diplomatica, ha dichiarato il vicepresidente JD Vance dopo i colloqui a Ginevra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
L’Iran si dice pronto a compromessi nucleari in cambio della revoca delle sanzioni, mentre gli Usa chiedono lo stop totale all’arricchimento dell’uranio e vogliono includere missili e influenza regionale. Domani a Ginevra si apre secondo round di colloqui x.com